أعرف موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

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موعد صرف معاشات شهر
موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

يبحث الكثير من المتقاعدين على منصات التواصل الاجتماعي، حول موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024، وقد كشفت هيئة التأمينات الاجتماعية عن الموعد المحدد، الذي أقرته وزارة المالية المصرية، ومن خلال السطور التالية سنوضح لكم كافة التفاصيل

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية، أن موعد الصرف محدد ثابت، في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ولكن قد يتغير هذا اليوم، في حالة المصادقة مع عطلة رسمية في المؤسسات التي تصرف المعاشات، وعلى هذا الأساس يتم صرف معاشات الشهر القادم في الموعد التالي:

  • يستطيع كل المستحقين للمعاشات صرف رواتبهم مع ساعات الصباح الأولى من الأحد 1 ديسمبر 2024.
  • موعد شهر ديسمبر المقبل ثابت ولا يستدعي تقديم أو تأخير.
  • صرف المعاشات من خلال المنافذ الموضحة في وقت سابق منها مكاتب البريد وفروع فوري والبنوك المختلفة والمحافظ الإلكترونية.

حقيقة زيادة 15% في معاشات ديسمبر 2024؟

تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بصرف المعاشات القادمة مع وجود زيادة جديدة، والجدير بالذكر أن هذه الأخبار غير صحيحة، حيث لم تعلن وزارة المالية أي تفاصيل تخص الأمر، ولم يتم إقرار زيادة جديدة في الرواتب أو المعاشات منذ الزيادة الأخيرة التي أقر بها رئيس الجمهورية في شهر فبراير الماضي بعد تقديمها تخفيفًا على المواطنين، ويعد الموعد الرسمي للزيادة السنوية شهر يوليو من كل عام مع مطلع السنة المالية.

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