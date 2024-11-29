إسرائيل تعلن تدمير منصة صواريخ متنقلة لحزب الله في جنوب لبنان

العدو الصهيوني
أفيخاي أدرعي - أرشيفية
أفيخاي أدرعي - أرشيفية

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن تنفيذ غارة جوية استهدفت منصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال أفيخاي أدرعي: "تم رصد نشاط إرهابي وتحرك لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، كما تم احباط التهديد من خلال غارة جوية لطائرة تابعة لسلاح الجو".

وأوضح أدرعي أن "الجيش الإسرائيلي منتشر في جنوب لبنان ويواصل عملياته لإزالة التهديدات التي تستهدف إسرائيل"، مؤكدا أن هذه التحركات تأتي ردا على ما وصفه بـ "الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار".

هذا وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق، أن القوات الإسرائيلية خرقت اتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات، من خلال الطلعات الجوية فوق لبنان، واستهداف الأراضي اللبنانية بأسلحة مختلفة.

كما جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، الدعوة إلى الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار.

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