جوارديولا يحذر لاعبيه من ثلاثي ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قبل مواجهة فريقه المنتظرة ضد ليفربول يوم الأحد.

وحذر جوارديولا لاعبيه من ثلاثي ليفربول الهجومي، لويس دياز، داروين نونيز، ومحمد صلاح هم أبرز اللاعبين الذين يجب مراقبتهم.

والجدير ذكره أن مانشستر يعاني في هذا وقت من سلسلة نتائج سلبية، حيث لم يحقق أي فوز في آخر ست مباريات في جميع المسابقات.

تصريحات جوارديولا حول مباراة مانشستر سيتي وليفربول

وفي بداية الحديث جوارديولا اشار عن آرني سلوت مدرب ليفربول الحالي، وتحدث في تصريحات نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال جوارديولا عن بداية سلوت مع ليفربول: "ارى إنه ا بداية جيدة،،الانتقالات من الهجوم للدفاع والعكس لا تزال موجودة من كل ركن أو ضربة حرة، فهي فرصة لهم".

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وتابع: "كان ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح، والآن دياز، نونيز، صلاح، في الماضي، نحن دائمًا نواجه أكبر المعارك ضد ليفربول، وكل مباراة تعتبر تحديًا كبيرًا لهذا النادي، لا شيء يتغير، فقد خسروا مباراة واحدة فقط في جميع المسابقات".

وأضاف:  دائمًا أصعب المباريات، كانت امام آرسنال، والآن ضد ليفربول، عندما تكون مدربًا لمدة تسع أو عشر سنوات، فالأمر دائمًا صعب، التعامل معه كأمر طبيعي، أفكر في ما يجب فعله لمساعدة اللاعبين، ففي مسيرتي الطويلة عشت هذه المواقف".

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