عاجل.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية عن ارتفاع طفيف في أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة مقارنة بتعاملات أمس.


 

أسعار الذهب اليوم

 

• عيار 24: بلغ 4211.43 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 4200 جنيه في تعاملات أمس.

• عيار 21: سجل 3685 جنيهًا للجرام، مقابل 3675 جنيهًا أمس (دون احتساب الضريبة والمصنعية).

• عيار 18: وصل إلى 3158.57 جنيهًا للجرام، مقابل 3150 جنيهًا في تعاملات أمس.

• عيار 14: بلغ 2457 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ 2450 جنيهًا أمس.

 

سعر الجنيه الذهب

 

ارتفع إلى 29،480 جنيهًا، مقارنة بـ 29،400 جنيه في تعاملات الأمس.


 

السوق العالمية

بلغت سعر الأوقية 2662 دولارًا، مقارنة بـ 2641 دولارًا في تعاملات أمس.


 

تفاصيل المصنعية

• تختلف قيمة المصنعية حسب عيار الذهب.

• عيار 21: تبلغ المصنعية نحو 6% من قيمة الجرام، وتشمل ضريبة القيمة المضافة وأجور صاحب محل الذهب.

• عيار 18: المصنعية أعلى، وتصل إلى نحو 14% من سعر الجرام.

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