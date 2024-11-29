الرئيس الفرنسي يدعو لوقف فوري لكل الأعمال المخالفة لوقف إطلاق النار في لبنان

قال قصر الإليزيه يوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا إلى وقف فوري لجميع الأعمال التي تتعارض مع تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.

وخلال اتصالات هاتفية متتالية الخميس أجراها ماكرون مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، دعا الرئيس الفرنسي جميع الأطراف إلى العمل من أجل التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار.

وشدد ماكرون على أن كل الإجراءات التي تتعارض مع التطبيق الكامل للاتفاق يجب أن تتوقف فورا.

كما أكد ماكرون التزام فرنسا بتقديم الدعم للجيش اللبناني والقوة الأممية المؤقتة في لبنان.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه نفذ غارة جوية ضد منشأة تابعة لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان، وهي الأولى منذ بدء الهدنة بين الطرفين، كما هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحرب شرسة على لبنان إذا انتهك حزب الله الهدنة.

من جانبه، اتهم الجيش اللبناني الذي بدأ بنشر قوات وعربات مدرعة في جنوب البلاد، إسرائيل بانتهاك متكرر لاتفاق وقف إطلاق النار.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل دخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء 27 نوفمبر بعد أكثر من عام على اندلاع الاشتباكات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية.

إلى ذلك، أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة قيام كافة الأطراف اللبنانية بإيجاد مخرج من الأزمة السياسية التي تهز البلاد منذ أكثر من عامين، ورحب في هذا الصدد بدعوة نبيه بري إلى عقد جلسة للبرلمان في 9 يناير لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وصرح بأنه من المهم إجراء انتخابات رئاسية من أجل السماح بتعيين حكومة قادرة على جمع اللبنانيين وإجراء الإصلاحات اللازمة لاستقرار وأمن البلاد.

وذكرت صحيفة "نوفال أوبس" الفرنسية أن اسم القائد العام للجيش اللبناني جوزف عون الذي مُددت ولايته لمدة عام الخميس، يتردد كمرشح محتمل لمنصب رئيس الجمهورية.