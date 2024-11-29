ماتياس يايسله يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة الوحدة في دوري روشن السعودي

أعلن الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الأساسي لخوض مباراة اليوم ضد فريق الوحدة ببطولة دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل المختار لفريق أهلي جدة في مباراة الليلة أمام الوحدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: سعد بالعبيد، ميريح ديميرال، روجير إيبانيز، علي مجرشي

خط الوسط: زياد الجهني، فرانك كيسيه، جابري فيجا

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، رياض محرز

ويحتل فريق الأهلي المركز الثامن بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة من 5 انتصارات وتعادلين مقابل تلقي 4 هزائم.

ويتواجد الوحدة في المركز السادس عشر بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات مقابل 6 هزائم.