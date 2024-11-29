ضربة قوية في صفوف ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن ليفربول الإنجليزي اليوم عن تفاصيل إصابة، ابراهيما كوناتي، حيث تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

مدة غياب كوناتي عن ليفربول

وأشارت التقارير الطبية أن إبراهيما كوناتي، يعاني من إصابة في ركبته، وذلك قبل المواجهة المنتظرة أمام مانشستر سيتي، يوم الأحد المقبل، في الدوري الإنجليزي.

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وكشف التقارير على أن كوناتي سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 5 إلى 6 أسابيع بسبب الإصابة.

و كوناتي خلال في 12 مباراة في الدوري الانجليزي، وسجل هدفًا واحدًا، وقدم تمريرة حاسمة. وخلال دوري الأبطال شارك في 5 مباريات، وسجل هدفًا.

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