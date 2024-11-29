مصير إمام عاشور من مباراة البنك الأهلي بعد أزمته الأخيرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تسارعت الأنباء في الشارع الكروي المصري بشأن مصير إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في المشاركة بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين محمد الشناوي، قائد الفريق.

مصير إمام عاشور من مباراة البنك الأهلي

وبناءً على قرار محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، تقرر إيقاف إمام عاشور عن التدريبات لمدة أسبوع، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مليون جنيه، مما يعني غيابه عن المباراة المرتقبة أمام البنك الأهلي.

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المباراة ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد السلام، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بعد تعادله مع الاتحاد السكندري في الجولة الثالثة.

من جانبه، بدأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في تجهيز بدائل لتعويض غياب إمام عاشور، حيث وضع عدة لاعبين في حساباته مثل محمد مجدي أفشة وعمرو السولية، خاصة في ظل جاهزية الثنائي للعب بجانب مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق في خط الوسط، على أن يتم حسم تشكيل ثلاثي الوسط في المران الأخير قبل المباراة.

 

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