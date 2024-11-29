خالد الغندور يعلق على أزمة إمام عاشور واعتذاره بعد مشادة مع الشناوي

علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بعد اعتذاره لناديه على إثر مشادة نشبت بينه وبين محمد الشناوي، قائد الفريق.

خالد الغندور يعلق على أزمة إمام عاشور

وكان إمام عاشور قد نشر بيانًا يعتذر فيه عن الواقعة، مؤكدًا قبوله للعقوبة التي فرضها عليه محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي.

وأعاد الغندور نشر منشور قديم له عبر حسابه على فيسبوك، معلقًا عليه قائلًا: "تصدقوا بالله أنا مش سهل خالص وطلعت عارف كل حاجة قبل ما تحصل، كده توقعات مباريات وتوقعات اعتذارات".

وفي المنشور السابق، كان الغندور قد ذكر: "أمس كان هناك حديث حول موضوع إمام، نفس ما حدث مع كهربا، وخلال ساعات كل شيء سينتهي، وإمام عاشور سيعتذر للجميع، وتعود الأمور إلى طبيعتها، ويستأنف التمرين والمباريات".