خالد الغندور يعلق على أزمة إمام عاشور واعتذاره بعد مشادة مع الشناوي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

علق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على أزمة إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، بعد اعتذاره لناديه على إثر مشادة نشبت بينه وبين محمد الشناوي، قائد الفريق.

خالد الغندور يعلق على أزمة إمام عاشور

وكان إمام عاشور قد نشر بيانًا يعتذر فيه عن الواقعة، مؤكدًا قبوله للعقوبة التي فرضها عليه محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي.

txt

مصير إمام عاشور من مباراة البنك الأهلي بعد أزمته الأخيرة

txt

محمد رمضان يجدد تحذيراته للاعبي الأهلي بالالتزام بمبادئ النادي وعدم الخروج عن النص

وأعاد الغندور نشر منشور قديم له عبر حسابه على فيسبوك، معلقًا عليه قائلًا: "تصدقوا بالله أنا مش سهل خالص وطلعت عارف كل حاجة قبل ما تحصل، كده توقعات مباريات وتوقعات اعتذارات".

وفي المنشور السابق، كان الغندور قد ذكر: "أمس كان هناك حديث حول موضوع إمام، نفس ما حدث مع كهربا، وخلال ساعات كل شيء سينتهي، وإمام عاشور سيعتذر للجميع، وتعود الأمور إلى طبيعتها، ويستأنف التمرين والمباريات".

 

أزمة إمام عاشور البنك الاهلي الخروج عن النص المدير الرياضي للنادي الأهلي المدير الرياضي خالد الغندور محمد رمضان مصير إمام عاشور نجم الزمالك السابق

مواد متعلقة

إمام عاشور يخوض مرانًا منفردًا في التتش تنفيذًا لعقوبة الأهلي

عاجل.. إمام عاشور يقدم اعتذار لـ الأهلي وينفي ما تم تداوله على السوشيال ميديا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × ضمك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × ضمك بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024