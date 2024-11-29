رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا مهما ومستحقا على نظيره فريق ضمك بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة النصر وضمك

وانطلقت صافرة بداية مباراة النصر وضمك برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر من ضربة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 16 وحاول ضمك التعادل ولكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0 وبدأ الشوط الثاني من المباراة وتلقى عبدالقادر بدران البطاقة الحمراء في الدقيقة 56 وسجل رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 80 صنع بوشل وانتهت المباراة 2/0.

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وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و4 تعادلات وخسر مرة بينما ظل ضمك في المركز 11 برصيد 14 نقطة حيث انتصر خلال 4 وتعادل باثنان وهزم بستة.

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