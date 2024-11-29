ملخص أهداف مباراة النصر وضمك في دوري روشن السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا مهما ومستحقا على نظيره فريق ضمك بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة النصر وضمك

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو الهدف الأول للنصر من ضربة جزاء سددها بنجاح في الدقيقة 16.

وأحرز رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 80 صنع بوشل وانتهت المباراة 2/0.

وبهذه النتيجة احتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد تحقيق 7 فوز و4 تعادلات وخسر مرة بينما ظل ضمك في المركز 11 برصيد 14 نقطة حيث انتصر خلال 4 وتعادل باثنان وهزم بستة.