هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس للأسبوع المقبل

هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس للأسبوع المقبل حتى الخميس 5 ديسمبر 2024

تقارير وحوارات
هيئة الأرصاد الجوية
هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس للأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ابتداءً من غد السبت وحتى الخميس 5 ديسمبر المقبل. أشارت الهيئة إلى تقلبات جوية تشمل انخفاض درجات الحرارة وانتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على العديد من المناطق. وتأتي هذه التوقعات في إطار التحذيرات المستمرة للمواطنين لتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة أثناء التنقل والأنشطة اليومية.

حالة الطقس من السبت 30 نوفمبر 2024 حتى الخميس 5 ديسمبر 2024

 

حالة الطقس يوم السبت 30 نوفمبر 2024

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية. كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. درجات الحرارة المتوقعة:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13
  • السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12
  • شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 8
  • جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10

حالة الطقس يوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تستمر الشبورة المائية في الظهور صباحًا على المناطق نفسها، مع استقرار درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14
  • السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 11
  • شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 8
  • جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11

حالة الطقس يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

تستمر الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية، مع تحذيرات من نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء. درجات الحرارة المتوقعة:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12
  • السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12
  • شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7
  • جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11

حالة الطقس يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

تشهد المناطق الشمالية والغربية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13
  • السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14
  • شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8
  • جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 4 و5 ديسمبر 2024

تستمر الرياح في النشاط على مناطق من جنوب سيناء. درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14
  • السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14
  • شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9
  • جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11

نصائح وتحذيرات للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة. كما أكدت على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس لضمان السلامة وتجنب أي مخاطر محتملة.

 

الطقس توقعات الطقس هيئة الأرصاد الجوية الشبورة المائية درجات الحرارة تقلبات جوية الطقس في مصر الطقس في القاهرة الطقس في الصعيد نصائح الارصاد الجوية الطقس في ديسمبر 2024

مواد متعلقة

التفاصيل الكاملة عن حالة الطقس في مصر لـ6 أيام مقبلة.. أمطار ورياح وشبورة تضرب هذه المناطق ( هنا التفاصيل)

عاجل - مفاجآت مدوية بشأن حالة الطقس خلال 3 أيام قادمة.. ظواهر جوية خطيرة تضرب مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024: أمطار ورياح باردة في معظم أنحاء مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × ضمك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × ضمك بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024