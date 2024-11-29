هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس للأسبوع المقبل حتى الخميس 5 ديسمبر 2024

هيئة الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس للأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة ابتداءً من غد السبت وحتى الخميس 5 ديسمبر المقبل. أشارت الهيئة إلى تقلبات جوية تشمل انخفاض درجات الحرارة وانتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على العديد من المناطق. وتأتي هذه التوقعات في إطار التحذيرات المستمرة للمواطنين لتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة أثناء التنقل والأنشطة اليومية.

حالة الطقس من السبت 30 نوفمبر 2024 حتى الخميس 5 ديسمبر 2024

حالة الطقس يوم السبت 30 نوفمبر 2024

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية انتشار الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة، خاصة القريبة من المسطحات المائية. كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 8

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 10

حالة الطقس يوم الأحد 1 ديسمبر 2024

تستمر الشبورة المائية في الظهور صباحًا على المناطق نفسها، مع استقرار درجات الحرارة. درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 11

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 8

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11

حالة الطقس يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

تستمر الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية، مع تحذيرات من نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء. درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 12

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 7

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11

حالة الطقس يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

تشهد المناطق الشمالية والغربية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة. درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 8

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 4 و5 ديسمبر 2024

تستمر الرياح في النشاط على مناطق من جنوب سيناء. درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9

جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 11

نصائح وتحذيرات للمواطنين

دعت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة صباحًا بسبب الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق الزراعية والسريعة. كما أكدت على ضرورة متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس لضمان السلامة وتجنب أي مخاطر محتملة.