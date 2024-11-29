وزارة التعليم تعلن قرارات جديدة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

وزارة التعليم تعلن قرارات جديدة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 (تفاصيل)

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قرارات جديدة لامتحانات الصف الثالث الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن قرارات نهائية بشأن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024-2025، حيث حددت موعد بدء الامتحانات من يوم 18 يناير 2025 وحتى 23 يناير 2025. هذه القرارات جاءت لضمان سير الامتحانات بسلاسة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بها، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة مناسبة وعادلة للطلاب. في هذا المقال، نستعرض أبرز القرارات والتنبيهات التي أعلنتها الوزارة والمديريات التعليمية.

موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

حددت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي ستبدأ يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى يوم 23 يناير 2025. هذا الجدول الزمني يأتي ضمن خطة الوزارة لضمان تنظيم العملية الامتحانية بشكل يحقق أفضل استفادة للطلاب ويضمن نزاهة الامتحانات.

تنبيهات هامة بشأن استمارة الامتحانات

 

أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك، حيث أكدت على ضرورة التأكد من مطابقة اسم الطالب في استمارة الامتحانات الإلكترونية مع شهادة الميلاد. وإذا لم يكن الاسم مطابقًا، يجب على الطالب الرجوع فورًا للمدرسة لتصحيحه. كما شددت المدارس على ضرورة طباعة استمارة الامتحانات بالألوان وسرعة الانتهاء من عمل الاستمارة لضمان دخول الامتحانات.

تنظيم الأعمال الامتحانية

 

قررت وزارة التربية والتعليم عدم مشاركة معلمي المرحلة الابتدائية في أعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي، حيث سيتم الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية والعاملين بالإدارات التعليمية. كما أرسلت مديريات التربية والتعليم خطابات عاجلة للإدارات التعليمية لترشيح رؤساء لجان الامتحانات من قبل مدير عام الإدارة التعليمية مباشرة.

مشاركة معلمي التعليم الفني

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه سيتم الاستعانة بمعلمي وموظفي التعليم الفني بالإدارات التعليمية للمشاركة في أعمال امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، وذلك للاستفادة من خبراتهم وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم. كما أكدت المديرية على تسجيل جميع العاملين بمدارس التعليم الفني على الموقع الإلكتروني لبوابة التحول الرقمي لإعمال الامتحانات.

 

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