إنتر ميلان يهاجم الاتحاد الدولي.. معايير مشكوك فيها

تحدث رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي عن معايير الفيفا لاختيار أفضل لاعب والتي قضت باستبعاد لاوتاور مارتينيز، وعن تصدره لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

التقى إنتر ميلان مع لايبزيج الالماني ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي الموافق الموافق 26 نوفمبر بنتيجة هدف واحد دون رد.

يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي وصافة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، ويستعد لمواجهة فيورنتينا يوم الأول من ديسمبر ضمن الجولة الرابعة عشرة.

إنتر ميلان يهاجم الاتحاد الدولي

قال رئيس إنتر ميلان(ماروتا) بعد استبعاد لاوتارو من قائمة المرشحين لجائزة The Best من الفيفا

من المفاجئ والمخيب للآمال أن لاوتارو لم يتم اعتباره ضمن المرشحين للجائزة بعد موسم استثنائي. أدائه الاستثنائي ساهم في وصول الإنتر إلى إنجاز تاريخي، المنتخب الأرجنتيني للفوز في كوبا أمريكا، كان أيضًا هداف البطولتين، هو يستحق المزيد من الاحترام والتقدير.