إنتر ميلان يهاجم الاتحاد الدولي.. معايير مشكوك فيها

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي عن معايير الفيفا لاختيار أفضل لاعب والتي قضت باستبعاد لاوتاور مارتينيز، وعن تصدره لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

التقى إنتر ميلان مع لايبزيج الالماني ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء الماضي الموافق الموافق 26 نوفمبر بنتيجة هدف واحد دون رد.

يحتل فريق إنتر ميلان الإيطالي وصافة جدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن نابولي المتصدر، ويستعد لمواجهة فيورنتينا يوم الأول من ديسمبر ضمن الجولة الرابعة عشرة.

txt

إنتر ميلان يفتح أبواب "الكالتشيو" أمام فيراتي

txt

إنتر ميلان يفقد جهود نجم الفريق بسبب الإصابة

إنتر ميلان يهاجم الاتحاد الدولي

قال رئيس إنتر ميلان(ماروتا) بعد استبعاد لاوتارو من قائمة المرشحين لجائزة The Best من الفيفا

من المفاجئ والمخيب للآمال أن لاوتارو لم يتم اعتباره ضمن المرشحين للجائزة بعد موسم استثنائي. أدائه الاستثنائي ساهم في وصول الإنتر إلى إنجاز تاريخي، المنتخب الأرجنتيني للفوز في كوبا أمريكا، كان أيضًا هداف البطولتين، هو يستحق المزيد من الاحترام والتقدير.

أبطال أوروبا الجولة الرابعة عشر الاتحاد الدولي افضل لاعب إنتر ميلان الإيطالي دوري أبطال أوروبا قائمة المرشحين لاوتاور مارتينيز

مواد متعلقة

إنتر ميلان يفتح أبواب "الكالتشيو" أمام فيراتي

ميلان يمدد عقد ماتيو جابيا حتى 2029
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة النصر وضمك اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة النصر × ضمك Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر النصر اليوم.. مشاهدة النصر × ضمك بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × الوحدة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري روشن السعودي 2024

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × الوحدة بث مباشر دون "تشفير" | دوري روشن السعودي 2024

الآن ..شاهد مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر مجانا.. مباراة الأهلي 🇸🇦 و🇸🇦 الوحدة | دوري روشن السعودي 2024