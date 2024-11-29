إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بمصرف زراعي ببني سويف

أصيب 8 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى مصرف بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى مصرف بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

انتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم عبد العال زكي محمد 71 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم الأيمن، وإسلام أحمد محمد 24 سنة، مصابًا باشتباه كسره بالذراع الأيمن، ومحمدنبيل محمد 19 سنة، مصابًا بكسر بالقدم اليمنى، ونبيل محمد شعبان 40 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن.

كما أصيب أحمد شعبان أحمد 50 سنة، مصابًا بجرح قطع بالرأس 5 سم، وسيد عبد المقصود محمد 72 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، وحسن محمد حميده 45 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، وسيد شعبان أحمد 46 سنة، مصابًا بكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.