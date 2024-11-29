إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل عند كارتة بياض العرب ببني سويف

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إسعاف بني سويف
إسعاف بني سويف

أصيب 3 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كارتة «بياض العرب» ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من كارتة «بياض العرب»، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف لموقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

 

انتقلت سيارتا  إسعاف تابعتين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين وهم خالد حسين فريد 29 سنة، مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى هلال حسين 27 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، ومحمد رأفت عبدالعال 30 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالقدم اليسرى نحو 7سم.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

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