الكشف على 500 مريض والتحاليل والأشعة وصرف العلاج بالمجان بقافلة للتضامن الدقهلية

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جانب من أعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

 نفذت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية اليوم قافلة طبية متكاملة ومجانية في مدينة شربين وتم خلالها توقيع الكشف علي 500 مريض وعمل تحاليل واشعة وصرف علاج بالمجان.

تم تنفيذ القافلة الطبية المجانية بالمناطق والقرى الاشد احتياجا للخدمات الصحية  والكشف علي مرضي الكبد والجهاز الهضمي بالتعاون مع جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعه الكبد بمراكز "حياة كريمة"

ومن جهتها اشادت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالدقهلية بالدور التي تقوم بة جمعية الدكتور محمد عبد الوهاب لرعاية مرضي زراعه الكبد وهي من الجمعيات الرائدة في تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للفئات الاولي بالرعاية
تحت قيادة العالم الجليل الدكتور محمد عبد الوهاب رئيس الجمعية ورائد زراعة الكبد في العالم وقدمت الشكر للمحاسب محمد حمودة رئيس مجلس ادارة جمعية الاماني الخيرية بشربين علي رعاية واستضافة القافلة.

وأوضح الاستاذ وائل ابو الخير المدير التنفيذي للجمعية أن القوافل الطبية  بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الدقهلية متمثلة في مديرية التضامن الإجتماعي بالدقهلية مستمرة بالمناطق الاشد احتياجا واستهداف الأسر الأولي بالرعاية.

وان القافلة تأتي تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزير التضامن واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية 
واشراف ومتابعة الدكتورة ماجدة جلالة وكيل الوزارة وبالتنسيق مع جمعية الاماني الخيرية بشربين وجمعية ساعد للرعاية الاجتماعية وفي اطار تنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان " وحياة كريمة" 

 

الكشف على 500 مريض والتحاليل والأشعة وصرف علاج بالمجان بقافلة للتضامن الدقهلية

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