للنصب على المواطنين.. التحقيق مع المتهم بإدارة كيان وهمي بمدينة نصر

تباشر نيابة مدينة نصر تحقيقاتها مع المتهم بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمدينة نصر، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى بعض المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وباستهداف الكيان المشار إليه تم ضبط المدير المسئول، وعثر بداخله على (عدد من الشهادات الدراسية فى مجالات مختلفة - ختم أكلاشيه – كتب تعليمية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.