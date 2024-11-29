تعرف على جوائز مسابقة الشعر للجنة حماية وصون التراث بمطروح

أعلنت لجنة حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي بمطروح برئاسة الإذاعي عبد الحميد القناشي عن تنظيم مسابقة في الشعر البدوي تسمى (رأس البيت).

يأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي في شهر ديسمبر من كل عام احتفالا بذكرى ثورات التحرر التي قام بها أجدادنا ضد الاستعمار الإنجليزي بمشاركة قوات حرس الحدود،

والتي قدم فيها الأجداد تضحيات غالية من أجل الوطن واستقلاله.

ولجنة التراث بدعم من الوزير محافظ مطروح تنظم احتفالات من خلال برنامج حافل لأول مرة في تاريخ المحافظة..

ونعلن عن مسابقة في الشعر الشعبي بعنوان رأس البيت.

ورأس البيت للشاعر الراحل مصادف المحفوظي رحمه الله عليه...

(أنشدني عن وادي ماجد

وكي تنشد

تنال فوايد مالا حد.)

وكل شاعر يكتب قصيدته ببداية رأس البيت المعلن عنه.

تسلم القصائد مكتوبة كمبيوتر بمركز إعلام مطروح، مكتب د. أم العز بريك. في موعد غايته الأحد ٨ ديسمبر.



تضم لجنة التحكيم القيمة والقامة الحاج عبدالله عبداللطيف والشاعر والأديب الكبير قدوره الجني والإذاعي المتميز باسط بوشناف.

فكرة المسابقة وإعدادها الأستاذ ناجي عبداللطيف واختيار رأس البيت الأستاذ منعم العبيدي.

وسيتم تقديم جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى تكريما من الوزير محافظ مطروح في احتفالات المحافظة بعيدها القومي.