ريال مدريد يستعد لمواجهة خيتافي وسط غيابات بسبب الإصابات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد ريال مدريد لملاقاة خيتافي في الجولة 15 من الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل وسط غيابات عديدة من لاعبي الفريق بسبب الإصابات.

ريال مدريد يستعد لمواجهة خيتافي وسط غيابات بسبب الإصابات


حيث ظهر كيليان مبابي وهو يعرج بعد اللقاء،د الأخير ضد ليفربول، مما استدعى إجراء فحوصات طبية للاطنئنان على حالته.

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موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

وكان ريال مدريد قد كشف في وقت سابق عن تفاصيل إصابة إدواردو كامافينجا، حيث أظهرت الفحوصات إصابته في العضلة الضامة.

ونقلت صحيفة ماركا عن مصادرها أن كامافينجا سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على الأقل، مما يعني غيابه عن مباريات خيتافي، أتليتك بلباو، وجيرونا في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يعود كامافينجا للمشاركة في مباراة رايو فايكانو يوم 14 ديسمبر المقبل، قبل انطلاق كأس إنتركونتيننتال.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية للبطولة في 18 ديسمبر في قطر، حيث سيواجه الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي، في منافسة على لقب كأس التحدي.

وسيلعب الفائز من كأس التحدي ضد ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل في الدوحة.

 

 

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