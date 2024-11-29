داعية تكشف أحكام ضرب الأبناء من أجل الصلاة في الإسلام (فيديو)

توك شو
نورهان الشيخ- الداعية
نورهان الشيخ- الداعية الإسلامية

قالت نورهان الشيخ، الداعية الإسلامية، إن تربية الأبناء كما هو مُقرر في سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة أولًا وأخيرًا على الحُب، فسيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان يربي الأطفال والشباب بالحب، مضيفة أن سيدنا النبي كان يتمتع بسمات شخصية وجمالية فريدة جعلته مثالًا يحتذى به.

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وأضافت "نورهان الشيخ"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية رنا عرفة ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كان يحترم نفسيات الشباب ويحترم عقولهم ولم يكن يُعاقب بل كان يُبرز للمُخطئ العواقب.

ضرب الأبناء من أجل الصلاة

واستطردت الداعية عن حديث ضرب الأبناء من أجل الصلاة في الإسلام، قائلة إن حديث "مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر"، هذا حديث لم يصح بحال من الأحوال، إسناده مُتكلَّمٌ فيه، فإسناده هو "عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده" واختلف الرواة في الجد، هل هو جد الأب ام جد عمرو بن شُعيب، وعلى ذلك فتم تضعيف الحديث من قِبل السادة المُحدثين، فتربية الأبناء في سُنة الرحمة للعالمين ليست قائمة إلا على الرحمة والحب والاحترام.

وعلى جانب آخر، قالت إن الصدقة لها تأثير عجيب على الفرد، مسيرة عندما تتصدق على إنسان بتصالح العبد على مولاه، وبسبب ضيق الحال قد ينظر العبد إلى السماء ويقول لربه" ليه كده يا رب وكأنه زعلان من ربنا".

الداعية الإسلامية الصلاة في الاسلام تربية الابناء سيدنا النبى فضل الصلاة نورهان الشيخ

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