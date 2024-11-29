نشرة منتصف اليوم.. إمام عاشور يعتذر والنصر يهزم ضمك بثنائية رونالدو وصدمة في ليفربول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها؛ يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك في الدوري السعودي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزا مهما ومستحقا على نظيره فريق ضمك بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي.

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ضربة قوية في صفوف ليفربول قبل مواجهة مانشستر سيتي

أعلن ليفربول الإنجليزي اليوم عن تفاصيل إصابة، ابراهيما كوناتي، حيث تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد في  دوري أبطال أوروبا.

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مصير إمام عاشور من مباراة البنك الأهلي بعد أزمته الأخيرة

تسارعت الأنباء في الشارع الكروي المصري بشأن مصير إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، في المشاركة بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين محمد الشناوي، قائد الفريق.

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رسالة اعتذار من إمام عاشور إلى الأهلي وجمهوره

قدم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، اعتذارًا إلى النادي وجماهيره عما بدر منه خلال الفترة الماضية.

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