طلب عاجل من جهاز الكرة بالأهلي للاعبي الفريق ببسبب أزمة إمام عاشور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

طلب جهاز الكرة بالنادي الأهلي من لاعبيه تجنب الحديث عن أزمة إمام عاشور لاعب الفريق، حرصًا على عدم التأثير على استقرار الفريق الذي يستعد لخوض عدة مباريات هامة في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى منافسات عالمية.

طلب عاجل من جهاز الكرة بالأهلي للاعبي الفريق

ويواجه الأهلي في الخامسة مساء الأحد المقبل فريق البنك الأهلي على استاد السلام في إطار الجولة الرابعة من الدوري المصري، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على استاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 في أولى جولات دور المجموعات بدوري الأبطال.

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وتصاعدت الأزمة مع إمام عاشور بعد اعتراضه على استبعاده من المشاركة في مباراة استاد أبيدجان، سواء كبديل أو أساسي، ما أثار غضبه.

وقد تدخل محمد الشناوي قائد الفريق، مطالبًا اللاعب بعدم إثارة المشاكل، مما أدى إلى تصاعد الموقف بينهما. في المقابل، قرر النادي الأهلي تغريم إمام عاشور مليون جنيه بسبب تصرفاته بعد المباراة.

 

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