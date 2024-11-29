بايرن ميونخ يقترب من خطف صفقة مهمة لدى ريال مدريد

أعلنت صحيفة “آس” الإسبانية، عن تفوق بايرن ميونخ الألماني على الفريق الاسباني ريال مدريد في سباق الحصول علي خدمات لاعب باير ليفركوزن فلوريان فيرتز.

بايرن ميونخ يتفوق على ريال مدريد في سباق فيرتز

وبالرغم من ارتفاع الأرقام المطلوبة تتجاوز ما هو متاح لريال مدريد، إلا أن ادارة بايرن مستعده لبذل كل جهد ممكن لضمه، ويطالب ليفركوزن بأكثر من 100 مليون يورو.

وهذا سيقعد الموقف بالنسبة لريال مدريد، لكن رغم الشائعات، لان اهتمام النادي الملكي مازال مهتم باللاعب.

وقد تألق فيرتز في الفتره الاخيره مع ليفركوزن وأصبح صفقه مهمه للعديد من الأندية الكبرى، بفضل مستواه.