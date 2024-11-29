"صحة الغربية": لا صحة لضبط أقلام سحرية للتلاعب في دفاتر الحضور والانصراف

محافظات
بوابة الفجر

كشفت الإدارة الصحية بمدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، أن ما أثير عن ضبط أقلام سحرية للتلاعب فى دفاتر الحضور والانصراف عار من الصحة.

 

وأن ما حدث هو مرور لجنة على مراكز الرعاية الصحية الأولية بالسنطة من فرق الإشراف والتفتيش المالى على الأماكن يوم الخميس السابق الموافق 28-11-2024 وجد فى مركز الرعاية الصحية الأولية بعض الأخطاء والمخالفات الإدارية فى دفتر الحضور والانصراف وتم رصدها وعمل مذكرة بذلك تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حفاظا على الانضباط الإدارى  ومحاسبة المخطئين وأن مايتداول عكس ذلك عار من الصحة.

 

الجدير بالذكر أن عدد من صفحات التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت أمس الخميس أنباء عن ضبط مخالفات بوحدة صحية بمركز السنطة بعد أن قام أحد الموظفين باستخدام قلم حبر سرى فى دفاتر الحضور والانصراف.

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