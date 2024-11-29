مع اقترابه من 100 ألف دولار.. "البيتكوين" يحقق مكاسب بنحو 40% في نوفمبر

شهدت عملة البيتكوين أداءً استثنائيًا في نوفمبر، حيث ارتفعت قيمتها بشكل ملحوظ بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات. ووفقًا لشركة “كوين ميتريكس”، يُتوقع أن تحقق البيتكوين مكاسب بنسبة 38% خلال الشهر، مما يجعله أفضل أداء لها منذ فبراير الماضي، عندما ارتفعت بنسبة 45% بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين.

وفي التداولات اليومية، ارتفعت البيتكوين بأكثر من 3% لتصل إلى 97،845 دولارًا. وأرجع المستثمرون هذا الارتفاع إلى تقديرهم لإمكانية تحقيق ولاية ثانية لترامب، الذي ركز خلال حملته على دعمه لصناعة العملات المشفرة، ووعد بتنظيم أكثر وضوحًا للأصول الرقمية، بعد فترة من السياسات المشددة التي اتبعتها لجنة الأوراق المالية والبورصة تحت قيادة جاري جينسلر.

دفع فوز ترامب البيتكوين إلى الاقتراب من حاجز 100 ألف دولار، وهو مستوى طال انتظاره. ويُتوقع أن تضيف ولاية ثانية له مزيدًا من الشرعية لقطاع العملات المشفرة، بالإضافة إلى تأثيرات اقتصادية أوسع مثل زيادة عجز الموازنة، احتمال ارتفاع معدلات التضخم، وتغيرات في الدور الدولي للدولار، وهي عوامل يُعتقد أنها ستدعم صعود البيتكوين بشكل أكبر.