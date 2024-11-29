إصابة 5 أشخاص يحملون جنسية أجنبية في حادث تصادم سيارتين بطريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم

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جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص يحملان جنسية أجنبية، فى تصادم سيارة ميكروباص سياحي وسيارة نقل، بطريق القرية الثامنة قارون السياحي بدائرة قسم شرطة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا، بوقوع بتصادم سيارة ميكروباص سياحي وسيارة نقل بطريق القرية الثامنه قارون السياحي، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارتين إسعاف، والذى تبين أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص يحملون الجنسية الصينية، تم نقل المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقى الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة.


وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الفيوم

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