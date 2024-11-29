أسواق الأسهم الأوروبية تنهي الشهر على ارتفاع بعد بداية متباينة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أغلقت الأسواق الأوروبية تعاملاتها اليوم الجمعة على ارتفاع، بعد جلسة صباحية متباينة شهدت تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو.

 

سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.58%، مع أداء إيجابي لمعظم القطاعات والبورصات الرئيسية، لينهي الشهر بمكاسب بلغت 0.96%، متعافيًا من خسائر أكتوبر التي كانت الأسوأ منذ عام.
 

قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب اليومية، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.8%، بينما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%. كما شهدت أسهم شركات التعدين انتعاشًا ملحوظًا، بارتفاع 1.47%، مع تصدر سهم “أنجلو أمريكان” المكاسب بنسبة 5.4%، فيما سجلت شركتا “أنتوفاجاستا” و”جلينكور” ارتفاعًا بأكثر من 1%.

 

في ألمانيا، صعد مؤشر “داكس” 202.61 نقطة أو بنسبة 1.04% ليغلق عند 19،628.34 نقطة. أما في فرنسا، فقد استقر مؤشر “كاك 40” مع تغييرات طفيفة وسط اضطرابات سياسية مستمرة، حيث تعادلت علاوة المخاطر الفرنسية مع نظيرتها اليونانية لأول مرة.

 

وفي بريطانيا، أغلق مؤشر “فوتسي 100” على ارتفاع طفيف بلغ 6.30 نقاط أو 0.08%، لينهي التداولات عند 8،287.52 نقطة.

ارتفاع طفيف أسو اسواق الاسهم الاوروبية الأسواق الأوروبي الاسهم الاوروبية الاوروبي الأسواق الأوروبية القطاع التكنولوجيا التضخم

مواد متعلقة

انتعاش صادرات البنزين الأوروبية بعد سنوات من الانتكاس

هبوط الروبل الروسي بفعل العقوبات الأمريكية الجديدة على البنوك

تراجع غالبية بورصات الخليج قبل بيانات التضخم الأمريكية

غرفة الجيزة التجارية تدعو منتسبيها لحضور لقاءات البعثة التجارية الأردنية

تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الاتحاد الأوروبي يخطط لاستراتيجية بنّاءة مع إدارة ترامب الجديدة لمواجهة تحديات التجارة

اتحاد الصناعات: تشغيل شركة النصر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات

الإحصاء: 10.5 % زيادة في قيمة أجور العاملين بالقطاع العام 2022 /2023
Elfagr.org

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

طلب عاجل من جهاز الكرة بالأهلي للاعبي الفريق ببسبب أزمة إمام عاشور

لانس يفوز على ريمس بثنائية

هل سنشهد صدام بين الصومال وإثيوبيا؟.. خبراء يجيبون