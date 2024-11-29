أسواق الأسهم الأوروبية تنهي الشهر على ارتفاع بعد بداية متباينة

أغلقت الأسواق الأوروبية تعاملاتها اليوم الجمعة على ارتفاع، بعد جلسة صباحية متباينة شهدت تقييم المستثمرين لبيانات التضخم الأخيرة في منطقة اليورو.

سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعًا بنسبة 0.58%، مع أداء إيجابي لمعظم القطاعات والبورصات الرئيسية، لينهي الشهر بمكاسب بلغت 0.96%، متعافيًا من خسائر أكتوبر التي كانت الأسوأ منذ عام.



قاد قطاع التكنولوجيا المكاسب اليومية، محققًا ارتفاعًا بنسبة 1.8%، بينما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%. كما شهدت أسهم شركات التعدين انتعاشًا ملحوظًا، بارتفاع 1.47%، مع تصدر سهم “أنجلو أمريكان” المكاسب بنسبة 5.4%، فيما سجلت شركتا “أنتوفاجاستا” و”جلينكور” ارتفاعًا بأكثر من 1%.

في ألمانيا، صعد مؤشر “داكس” 202.61 نقطة أو بنسبة 1.04% ليغلق عند 19،628.34 نقطة. أما في فرنسا، فقد استقر مؤشر “كاك 40” مع تغييرات طفيفة وسط اضطرابات سياسية مستمرة، حيث تعادلت علاوة المخاطر الفرنسية مع نظيرتها اليونانية لأول مرة.

وفي بريطانيا، أغلق مؤشر “فوتسي 100” على ارتفاع طفيف بلغ 6.30 نقاط أو 0.08%، لينهي التداولات عند 8،287.52 نقطة.