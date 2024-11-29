أهلي جدة يفوز على الوحدة بهدف محرز في الدوري السعودي

الفجر الرياضي
رياض محرز
رياض محرز

اقتنص فريق أهلي جدة فوزًا مهمًا على نظيره الوحدة ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري روشن السعودي بهدف نظيف.

أهلي جدة يهزم الوحدة

وشهدت المباراة سيطرة كاملة لفريق الأهلي على مجريات المباراة، وأهدر فريق الأهلي العديد من الفرص خلال مجريات اللقاء.

حيث أهدر إيفان توني هدفين عند الدقيقتين 12،35 من عمر شوط اللقاء الأول بعد أن اصطدمت الكرة بالعارضة.

وتمكن رياض محرز نجم فريق أهلي جدة من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد تمريرة رائعة من فراس البريكان مهاجم الفريق.

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وأقيمت المباراة بين الأهلي وضيفه الوحدة ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري روشن السعودي، على أرضية ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 20 محتلًا بهم المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يظل فريق الوحدة في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.
 

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