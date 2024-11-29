تداول 40 سفينة للحاويات والبضائع بميناء دمياط

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل 9 سفن وغادرت 8 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 40 سفينة.
 

وأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الجمعة، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 10،250 طنًا، تضمنت 4،050 طنًا من المولاس، و2،000 طن من الكلينكر، و4،200 طن من بضائع متنوعة. أما الواردات فقد بلغت 26،681 طنًا، شملت 8،205 طن من القمح، و1،588 طن من الخردة، و14،800 طن من الذرة، و1،457 طنًا من العدس، بالإضافة إلى 2،504 رأس ماشية (عجول تسمين) بوزن إجمالي 631 طنًا.

 

وأشارت الهيئة إلى أن رصيد القمح في صوامع الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بلغ 137،777 طنًا، فيما بلغ رصيد القطاع الخاص 173،613 طنًا. كما غادر الميناء قطاران محملان بـ 2،507 أطنان من القمح متجهين إلى صوامع القليوبية وشبرا، وسجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا إجمالي 3،822 حركة.

البضائع العامة الحبوب والغلال الحبوب بضائع متنوعة اليوم الجمعة صوامع الحبوب شاحن سجلت رصيد القمح يوم الجمعة

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