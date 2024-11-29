شهداء الغربة.. وفاة شابين من بني سويف في حادثين أثناء عملهما بليبيا والسعودية

توفي شابان من محافظة بني سويف، إثر تعرضهما لحادثين منفصلين أثناء عملهما في ليبيا والسعودية، وسادت حالة من الحزن بقريتيهما لوفاة الشابين خارج البلاد، داعين المولى عز وجل أن يتقبلهما من شهداء الغربة.

حيث يستعد أهالي قرية «رياض باشا» التابعة لمركز بني سويف، لتشييع جثمان الشاب «إبراهيم سعيد مثل» نجار مسلح، يبلغ من العمر 17 عاما، والذي وافته المنية إثر تعرضه لحادث سقوط من أعلى «سقالة» أثناء عمله في ليبيا.

وينتظر أهالي قرية «رياض باشا» وصول جثمان «شهيد الغربة» مساء اليوم الجمعة، لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييعه لمثواه الأخير، غدا السبت، بمقابر الأسرة، حيث سادت حالة من الحزن والأسى بين أهالي القرية عقب وصول نبأ وفاته منذ 4 أيام.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لدفتر عزاء لنعى الفقيد حيث أكد الجميع على حسن أخلاقه وسيرته الطيبة وكان محبا للجميع، ما جعل نبأ وفاته صدمه للجميع، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يتقبله في منزلة شهداء الغُربة.

وسادت حالة من الحزن والحصرة بين أهالي قرية سدمنت الجبل بمركز إهناسيا في بني سويف، منذ وصول نبأ وفاة أبن القرية «محمد رجب عيد» الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء عمله في السعودية، بعيدًا عن أهله وأصدقائه.

وأكد أحد أهالي القرية، أن الشاب «محمد رجب» لم يمضِ على زواجه الكثير، وزوجته على وشك ولادة طفلهما الأول، حرمه القدر من احتضان صغيره ورعايته، ليكتب الله له نهاية مبكرة في بلاد الغربة، نحتسبه عند الله من شهداء الغربة، ونسأل الله أن يتقبله برحمته الواسعة، وأن يجعل مثواه الجنة، وأن يعوّض أهله وزوجته وأحبابه خيرًا ويُلهمهم الصبر والسلوان.