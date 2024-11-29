مواجهات قوية لبطا و بهتيم و القومي بالقسم الثالث

مواجهات قوية لبطا وبهتيم والقومي بالقسم الثالث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تستأنف السبت، منافسات دورى القسم الثالث، حيث ستقام مباريات الاسبوع السابع بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025.

يستضيف القناطر صاحب المركز الثالث برصيد 10 نقاط فريق القومي صاحب المركز الأخير دون نقاط.

ويخرج رع صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط لملاقاة بهتيم صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

بينما يستضيف بطا صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط فريق المرج صاحب المركز السادس برصيد 8 نقاط.

و يخرج طوخ صاحب المركز الثامن برصيد 7 نقاط لملاقاة المطرية صاحب المركز التاسع بنفس الرصيد من النقاط.

ويستضيف الطيران صاحب المركز العاشر برصيد 6 نقاط فريق قليوب صاحب المركز الرابع برصيد 10 نقاط.

ويستضيف ليفيلز صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط فريق مدينة نصر صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

ويخرج قها صاحب المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط لملاقاة النصر للتصدير صاحب المركز قبل الأخير دون نقاط.

و يستضيف هليوبوليس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط فريق سبورتنج كاسل صاحب المركز الثاني عشر بنفس الرصيد من النقاط.

بينما يحصل اسكو على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- رع 10 نقاط.
2- ليفيلز 10 نقاط.
3- القناطر الخيرية 10 نقاط. 
4- قليوب 10 نقاط. 
5- مدينة نصر 9 نقاط. 
6- المرج 8 نقاط. 
7- بطا 7 نقاط. 
8- طوخ 7 نقاط. 
9- المطرية 7 نقاط. 
10- الطيران 6 نقاط. 
11- اسكو 5 نقاط. 
12- سبورتنج كاسل 4 نقاط. 
13- بهتيم 4 نقاط. 
14- هليوبوليس 4 نقاط. 
15- قها 3 نقاط. 
16- النصر للتصدير دون نقاط.
17- القومي دون نقاط.

القومي بطا المرج مظاليم القاهره

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