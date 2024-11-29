يوم الرؤية.. موعد هلال شهر جمادي الآخرة وتوقيت بداية الشهر

كشف المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية موعد بداية شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريا، وذلك في مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية.

موعد هلال شهر جمادي الآخرة

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيقية، إن هلال شهر جمادى الآخرة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 22 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من جمادى الأولى 1446هـ الموافق 1/12/2024م (يوم الرؤية).

موعد بداية شهر جمادى الآخرة

يغرب القمر في مكة المكرمة مع غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في القاهرة فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بـ 6 دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (1–7دقائق)، ويلاحظ أن القمر يغرب مع غروب شمس ذلك اليوم في كل من حلايب، وتوشكا.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين(1– 15 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الإثنين 2/12/2024م هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1446هـ، وتكون غـرة شهر جمادى الآخرة 1446هـ فلكيا يوم الثلاثاء 3/12/2024م.

مواعيد رؤية هلال جمادى الآخرة في مصر

حلايب

- غروب الشمس: 16.49.

- غروب القمر: 16.49.

- المكث: صفر.

توشكي

- غروب الشمس: 17.07.

- غروب القمر: 17.07.

- المكث: صفر.

أسوان

- غروب الشمس: 17.00.

- غروب القمر: 16.59.

- المكث: -1.

قنا

- غروب الشمس: 16.57.

- غروب القمر: 16.54.

- المكث: -3.

الخارجة

- غروب الشمس: 17.07.

- غروب القمر: 17.05.

- المكث: -2.

أسيوط

- غروب الشمس: 17.01.

- غروب القمر: 16.58.

- المكث: -3.

سوهاج

- غروب الشمس: 17.00.

- غروب القمر: 16.58.

- المكث: -2.

الفيوم

- غروب الشمس: 16.58.

- غروب القمر: 16.53.

- المكث: -5.

الطور

- غروب الشمس: 16.49.

- غروب القمر: 16.45.

- المكث: -4.

سانت کاترین

- غروب الشمس: 16.47.

- غروب القمر: 16.43.

- المكث: -4.

طابا

- غروب الشمس: 16.41.

- غروب القمر: 16.36.

- المكث: -5.

القاهرة

- غروب الشمس: 16.55.

- غروب القمر: 16.49.

- المكث: -6.

طنطا

- غروب الشمس: 16.54.

- غروب القمر: 16.48.

- المكث: -6.

الإسكندرية

- غروب الشمس: 16.58.

- غروب القمر: 16.52.

- المكث: -6.

بورسعيد

- غروب الشمس: 16.48.

- غروب القمر: 16.41.

- المكث: -7.

السلوم

- غروب الشمس: 17.16.

- غروب القمر: 17.10.

- المكث: -10.