فان نيستلروي مدربًا جديدًا لفريق ليستر سيتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، اليوم الجمعة، تعيين الهولندي فان نيستلروي مدربًا جديدًا للفريق الكروي الأول.

فان نيستلروي يقود ليستر سيتي

أكد نادي ليستر سيتي خلال بيان رسمي، اليوم، أنه تم تعيين الهولندي فان نيستلروي وقع على عقد تدريب الثعالب حتى يونيو 2027.

وجاء في بيان النادي: “سيصل المدرب الهولندي، إلى المملكة المتحدة قريبًا لحضور مباراة الفريق المقبلة أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي، يوم السبت، قبل تولي مسؤوليات الفريق الأول بالكامل اعتبارًا من يوم الأحد”.

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وأضاف البيان: “الهولندي الدولي السابق نجح في بناء سمعة متنامية كمدير ومدرب موهوب مع أمثال بي إس في آيندهوفن ومانشستر يونايتد والمنتخب الوطني”.

الدوري الانجليزي اليوم الجمعة فان نيستلروي فريق ليستر سيتي

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