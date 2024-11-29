الرياضات البحرية يفوز على الغريب ويحقق العلامة الكاملة بـ«بدورى القسم الرابع»

تمكن نادي الرياضات البحرية من الفوز على نظيره نادى الغريب بثلاث أهدف نظيفه في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعه، على ملعب غزل السويس، ضمن منافسات الاسبوع الثالث بدورى القسم الرابع.

حيث احرز اهداف الفريق كلا من: أحمد عادل حرزة وعبدالفتاح تاحا واسلام جمال.

وفي نفس الاطار حقق فريق كونكورد شرم فوزه الأول على نظيره فريق الهجن بثلاث اهداف مقابل هدف في المباراة التى اقيمت على معلب الأول بشرم الشيخ.



كما انتهت مباراة فريق مركز شباب الجبلايات ومركز شباب عرب المعمل بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق في المباراة التى اقيمت على ملعب الجبلايات.

والجدير بالذكر ان فريق التجارة خرج تلك الجولة راحه.

وبهذا النتائج ياتى ترتيب المجموعة كالتالى:

1- الرياضات البحرية 9 نقاط

2- شباب عرب المعمل 7 نقاط

3- نادى التجارة 4 نقاط

4- كونكورد شرم 3 نقطة

5- شباب الجبلايات نقطتين

6- نادى الهجن دون نقاط

7- نادى الغريب دون نقاط