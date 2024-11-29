ألفونسو ديفيز في ورطة.. فضيحة تحت تأثير الكحول تسبق الكلاسيكو

واجه النجم الكندي ألفونسو ديفيز فضيحة جديدة بعد توقيفه في الساعات الأولى من صباح الخميس، أثناء قيادته سيارة فاخرة تزيد قيمتها عن 200،000 يورو، وهو تحت تأثير الكحول.

ألفونسو ديفيز في ورطة

وبحسب السلطات الألمانية، أثارت طريقة قيادته الشكوك، ليخضع لاختبار كشف الكحول الذي أظهر وجود 0.6 غرام من الكحول في دمه.

وفقًا لموقع "بيلد" الألماني، قد يواجه ديفيز غرامة مالية تصل إلى 500 يورو مع تعليق رخصة القيادة لمدة شهر.

ورغم ذلك، لم يتم سحب رخصته على الفور، حيث استكمل صديقه الذي كان يرافقه القيادة بعد توقيفهما في وسط ميونيخ قرابة الثانية صباحًا.

حتى الآن، لم يصدر بايرن ميونيخ أي بيان رسمي حول الحادثة، فيما يستعد الفريق لمواجهة بوروسيا دورتموند في "الكلاسيكو" الألماني يوم السبت المقبل.

ورغم الأزمة، شارك ديفيز في التدريبات بشكل طبيعي يوم الجمعة، في وقت حساس، إذ يقترب عقده مع بايرن من نهايته، مما يفتح باب التكهنات حول مستقبله مع الفريق في حال عدم تجديد العقد.