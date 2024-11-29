عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

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زلزال
زلزال

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية بيانا مساء اليوم، تحدث فيه عن تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات المصرية.

وقال معهد الفلك في بيان أصدره الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصدت اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 710 كلم عن القاهرة، مضيفا أن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان عمقها 42 كم.

زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

وأضاف معهد الفلك أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزهة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

 

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عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

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