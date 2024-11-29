رسائل ميسي ونيمار في حفل ذكرى تأسيس برشلونة الـ125
وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الهلال السعودي، رسائل خاصة بمناسبة ذكرى يوم تأسيس برشلونة الـ125، اليوم الجمعة 29 نوفمبر.
ميسي: فخور بأنني كنت جزءًا من هذا النادي العريق
قال ميسي في رسالته: “أريد القول إني فخور بأن أكون جزء من هذا النادي الكبير”.
وتابع ميسي: "كنت محظوظًا إن الله ساعدني للوصول إلى هذا المكان وسمح لي بقضاء حياتي في هذا النادي المذهل".
وفي رسالته، قال نيمار: “إنه حلم أن أكون جزءًا من هذه القصة وسيبقى في قلبي إلى الأبد. لسنوات أخرى عديدة، برشلونة”.