لجنة الحكام تعلن أسماء حكام الجولة الرابعة لدوري Nile

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشفت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة ياسر عبد الرؤوف، عن الطواقم التحكيمية لمباريات يوم السبت ضمن الجولة الرابعة من دوري "Nile".

الاتحاد السكندري وطلائع الجيش

يقود أحمد الغندور مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها على ملعب الإسكندرية في تمام الثامنة مساءً. 

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اتحاد الكرة يعلن نتائج تحقيقات لجنة الحكام

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مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري Nile للموسم 2024/2025

يساعده كل من أحمد صلاح ونور الدين سعيد، بينما يتولى السيج شعبان مهمة الحكم الرابع. على تقنية الـVAR، يتواجد محمود الدسوقي ويعاونه شهاب راشد.

سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت

أما مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت، التي تُقام على ملعب المقاولون العرب في الخامسة مساءً، فيديرها حمادة القلاوي كحكم ساحة، بمساعدة أحمد لطفي ومحمود عبد السميع، فيما يتولى حسني سلطان دور الحكم الرابع. على تقنية الـVAR، يتواجد محمد الصباحي يعاونه أحمد جابر.

حرس الحدود وزد

وفي لقاء حرس الحدود وزد، الذي يُقام على ملعب السلام في الخامسة مساءً، يتولى مصطفى عثمان إدارة المباراة كحكم ساحة، ويساعده سيد نافع وحاتم علام، بينما يكون محمد يوسف الحكم الرابع. يتولى وائل فرحان مسؤولية الـVAR بمساعدة أحمد حامد فهيم.

 

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