عاجل - شعر به سكان القاهرة.. تفاصيل زلزال بقوة 4.8 ريختر في البحر المتوسط

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بوابة الفجر

الزلزال والهزة الأرضية التي سُجلت مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024 بواسطة الشبكة القومية لرصد الزلازل، كانت بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وتم تحديد موقعها على بعد نحو 710 كيلومترات من القاهرة. وفقًا للبيانات الرسمية، لم تتسبب الهزة في أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، لكن شعر بها بعض السكان في العاصمة بسبب طبيعتها.

تفاصيل الهزة الأرضية

  • التاريخ: 29/11/2024
  • الوقت: 9:13:15 مساءً (بتوقيت القاهرة)
  • قوة الزلزال: 5.2 درجة على مقياس ريختر
  • خط العرض: 20.127 شمالًا
  • خط الطول: 31.72 شرقًا
  • العمق: 42 كيلومترًا
بيان معهد البحوث الجيوفيزيقية بشأن زلزال اليوم

الشبكة القومية لرصد الزلازل

تُعد الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر من أحدث الشبكات عالميًا، حيث تضم أكثر من 70 محطة رصد تم توزيعها بدقة وفقًا للتاريخ الزلزالي لمصر. وتتميز بقدرتها على تسجيل أي زلزال، مهما كانت قوته، حتى لو كان أقل من الصفر.

موقع مصر الجغرافي والزلزالي

  • مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية السبعة المعروفة عالميًا.
  • تُعتبر مصر آمنة نسبيًا من حيث الزلازل، لكن قربها من مناطق نشطة زلزاليًا مثل خليج العقبة، خليج السويس، والبحر الأحمر يجعلها تتأثر أحيانًا بهزات متوسطة القوة.
  • مرونة المجتمع المصري والاستعداد المسبق يسهمان في تقليل الخسائر الناتجة عن الزلازل.

تاريخ الزلازل في مصر

  • مصر تمتلك تاريخًا زلزاليًا يمتد لأكثر من 5000 سنة، وهو ما يجعلها من الدول الرائدة في فهم ورصد الظواهر الطبيعية.
  • الشبكة القومية تُعتبر من الأدوات الهامة في الاستعداد لمثل هذه الظواهر، مما يضمن تسجيل ورصد أي نشاط زلزالي في المنطقة بشكل دقيق.

الهزة الأرضية التي حدثت هي جزء من النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة، ولم تشكل تهديدًا مباشرًا. الجهود المبذولة من قبل الشبكة القومية لرصد الزلازل والتاريخ الطويل لمصر في هذا المجال يؤكدان على أهمية الجاهزية والاستعداد المستمر لمواجهة أي طارئ.

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