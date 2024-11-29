الزمالك يتفوق على الطيران في دوري المحترفين لكرة اليد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 34 - 19، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على صالة سيتي كلوب بمدينة السلام، ضمن مؤجلات الجولة السابعة لبطولة دوري المحترفين. 

الزمالك يتفوق على الطيران

txt

الزمالك يحقق فوزًا عريضًا على هليوبوليس في دوري المحترفين لكرة اليد

txt

الزمالك ينتصر على سبورتنج في قمة مؤجلة بدوري المحترفين لكرة اليد

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 19 - 8، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 34 - 19

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

 

 

أبناء ميت عقبة الزمالك الجهاز الفني الكوماندوز بطولة دوري المحترفين بنادي الزمالك دوري المحترفين لكرة اليد دوري المحترفين

مواد متعلقة

هادي فهمي: المدرب المصري الأفضل لقيادة منتخب مصر لكرة اليد

الزمالك يهزم البنك الأهلي في دوري المحترفين لكرة اليد

الأكثر قراءة

الدموع والألم على طاولة مجلس الأمن.. شهادة الطبيبة العائدة من غزة تكشف عن الحقيقة المؤلمة (فيديو)

هل يوجد أحد في الجنة الآن؟ (الحقيقة الكاملة)

عاجل - زلزال يضرب مصر اليوم.. أين وقع؟ (بيان مهم من معهد الفلك)

إبراهيم صلاح: طارق حامد شارك مع الزمالك أساسي لهذا السبب

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا (2-0)

طلب عاجل من جهاز الكرة بالأهلي للاعبي الفريق ببسبب أزمة إمام عاشور

لانس يفوز على ريمس بثنائية

إبراهيم صلاح: هذا المدرب سر تألقي مع الزمالك