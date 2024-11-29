سيدات الزمالك يهزمن الزهور في دوري الكرة الطائرة

الفجر الرياضي
طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" على نظيره الزهور بنتيجة 3 -0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25- 19

25- 15

27 -25

ومن المقرر، أن يلتقي "طائرة الزمالك" مع نظيره المقاولون العرب، يوم الاثنين المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد "طائرة الزمالك" في المجموعة الثانية بجانب فرق؛ "سبورتنج، والشمس، والزهور، والمعادي، والمقاولون العرب، والطيران، وهليوليدو".

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ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرًا فنيًا، وأشرف عبدالعال مدربًا مساعدًا، إكرامي هيكل مدربًا، وبلال وتوت مخططًا للاحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللًا للأداء، وسمية ناجح أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرًا إداريًا".
 

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