التفاصيل الكاملة لتسونامي الإسكندرية.. زلزال يضرب شمال مصر وشرق البحر المتوسط

الحديث عن زلزال يضرب الإسكندرية أثار حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن التصريحات الرسمية من الجهات المختصة نفت صحة هذه الأنباء بشكل قاطع.

حقيقة زلزال في الإسكندرية

الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أوضحت في تصريحات متلفزة أن:

لا يوجد أي دليل على حدوث تسونامي في البحر المتوسط. تسونامي يتطلب زلزالًا قويًا يحدث في البحر نتيجة انزلاق كبير في طبقات الأرض، وهو أمر لم يُسجل في منطقة البحر المتوسط خلال الأيام الماضية.

سبب ارتفاع الأمواج

ارتفاع الأمواج إلى 6 أمتار خلال الأيام الماضية يعود إلى تأثير منخفض جوي قوي مصحوب برياح عالية السرعة وصلت إلى 80 كيلومترًا في الساعة.

مثل هذه الظاهرة ليست غير معتادة، إذ تكررت في السنوات الماضية خلال فصول الشتاء القاسية التي تشهد منخفضات جوية عميقة.

الفرق بين تسونامي وارتفاع الأمواج بسبب الطقس: التسونامي: ينتج عن زلازل أو انزلاقات أرضية تحت البحر، وهو نادر جدًا في منطقة البحر المتوسط. ارتفاع الأمواج بسبب الطقس: يحدث نتيجة منخفضات جوية وسرعات رياح قوية، وهو شائع في فصل الشتاء.

الأمان في الإسكندرية: لم تصدر أي تحذيرات رسمية من الجهات المعنية بشأن مخاطر تسونامي، مما يؤكد أن الأمر مجرد شائعة.

ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط مؤخرًا ناجم عن الظروف الجوية فقط، ولا يوجد أي خطر تسونامي يهدد الإسكندرية. ينصح دائمًا بالاعتماد على المصادر الرسمية مثل هيئة الأرصاد الجوية لتجنب الشائعات غير الدقيقة.