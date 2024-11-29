انتشال جثتين وإنقاذ 28 مهاجرًا قبالة السواحل التونسية

أعلنت مصادر أمنية في تونس اليوم الجمعة أن وحدات الحرس الوطني أنقذت 28 مهاجرا وانتشلت جثتين فيما يزال مهاجر آخر مفقودا.

ونقلت إذاعة "موزاييك" الخاصة عن مصادر أمنية أن المركب الذي غرق على بعد 21 ميلا من ميناء المهدية، كان على متنه 31 مهاجرا غير شرعي أغلبهم يحملون الجنسية التونسية.

وأخطر صيادون الحرس البحري بغرق القارب الذي أبحر من سواحل مدينة طبلبة من ولاية المنستير المجاورة في طريقه إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 23500 حالة وفاة واختفاء في وسط البحر المتوسط ​​منذ عام 2014 ما يجعله مسار "الموت" لعبور المهاجرين في العالم.