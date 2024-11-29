مصطفى يونس يهاجم مجلس إدارة الأهلي بسبب إمام عاشور

هاجم نجم الأهلي الأسبق، مصطفى يونس، لاعب الفريق الحالي إمام عاشور، بسبب الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين قائد الفريق محمد الشناوي.

مصطفى يونس يهاجم مجلس إدارة الأهلي

وقال يونس في تصريحات صحفية: "ما حدث يعد خطيئة كبيرة، والأهلي ارتكب عدة أخطاء، أبرزها التعاقد مع إمام عاشور، فهناك فرق كبير بين الاعتماد على لاعب ناشئ يعرف مبادئ النادي".

وأضاف: "مستوى إمام عاشور في تراجع، وعندما يتراجع مستوى اللاعب يجب أن يجلس على دكة البدلاء، وليس عندما يتشاجر أو يخطئ في مدير الكرة وكابتن الفريق".

وتابع: "إمام يعاني من الكثير من المشاكل، ومن يقول إنه اعتذر وانتهت القصة، أقول له لا، لا يمكن حل الأمور بهذه البساطة. فهل من يسرق أو يقتل يكتفي بالاعتذار؟".

واستكمل: "الأمر ليس مجرد عقاب، فالأهلي لا يجب أن يضم لاعبًا بهذا السلوك، لاعب يتشاجر مع مدير الكرة وكابتن الفريق".

وأشار إلى أن "كابتن الفريق يجب أن يحظى بالاحترام الكامل مثل المدير الفني، ويجب على الشناوي التعامل مع هذا السلوك".

وفي رده على سؤال حول إمكانية رحيل إمام عاشور عن الأهلي، قال: "لا أرى ضرورة لرحيله، لكنني أتمنى أن يعمل كبار لاعبي الأهلي ومدير الكرة والجهاز الفني على تعديل سلوكه، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة. وإذا استمر على هذا الحال، سيكون مستواه في تراجع".