بيان عاجل.. هزة أرضية بقوة 5.6 تضرب قبرص وتصل إلى القاهرة

رصد المركز الإماراتي للأرصاد هزة أرضية في إقليم قبرص بقوة 4.9 على مقياس ريختر، دون أن تُسجل أي خسائر مادية أو بشرية حتى الآن.

الهزة الأرضية التي سُجلت مساء الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024 بواسطة الشبكة القومية لرصد الزلازل، كانت بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وتم تحديد موقعها على بعد نحو 710 كيلومترات من القاهرة. وفقًا للبيانات الرسمية، لم تتسبب الهزة في أي خسائر بالأرواح أو الممتلكات، لكن شعر بها بعض السكان في العاصمة بسبب طبيعتها.

تفاصيل الهزة الأرضية

التاريخ : 29/11/2024

: 29/11/2024 الوقت : 9:13:15 مساءً (بتوقيت القاهرة)

: 9:13:15 مساءً (بتوقيت القاهرة) قوة الزلزال : 5.2 درجة على مقياس ريختر

: 5.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 20.127 شمالًا

: 20.127 شمالًا خط الطول : 31.72 شرقًا

: 31.72 شرقًا العمق: 42 كيلومترًا

الشبكة القومية لرصد الزلازل

تُعد الشبكة القومية لرصد الزلازل في مصر من أحدث الشبكات عالميًا، حيث تضم أكثر من 70 محطة رصد تم توزيعها بدقة وفقًا للتاريخ الزلزالي لمصر. وتتميز بقدرتها على تسجيل أي زلزال، مهما كانت قوته، حتى لو كان أقل من الصفر.

موقع مصر الجغرافي والزلزالي

مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية السبعة المعروفة عالميًا.

تُعتبر مصر آمنة نسبيًا من حيث الزلازل، لكن قربها من مناطق نشطة زلزاليًا مثل خليج العقبة، خليج السويس، والبحر الأحمر يجعلها تتأثر أحيانًا بهزات متوسطة القوة.

يجعلها تتأثر أحيانًا بهزات متوسطة القوة. مرونة المجتمع المصري والاستعداد المسبق يسهمان في تقليل الخسائر الناتجة عن الزلازل.

أهمية الشبكة وتاريخ الزلازل في مصر