عاجل - كواليس زلزال شعر به سكان القاهرة الكبرى.. هزة أرضية بقوة 4.9 تضرب قبرص (تفاصيل)

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا بوقوع هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9،13.

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجوفيزيقية بيانا مساء اليوم، تحدث فيه عن تفاصيل الهزة الأرضية التي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات المصرية.

وقال معهد الفلك في بيان أصدره الدكتور طه رابح، رئيس المعهد، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصدت اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 710 كلم عن القاهرة، مضيفا أن الهزة الأرضية كانت بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، وكان عمقها 42 كم.

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وأضاف معهد الفلك أنه ورد إليه ما يفيد بالشعور بالهزهة مع عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.