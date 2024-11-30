مات مرددًا للقرآن.. وفاة رياضي أثناء العزاء في والد صديقه ببني سويف

توفي الكابتن عماد عبد الخالق، أمين عام نقابة المهن الرياضية ببني سويف، منذ قليل، أثناء تأديته واجب العزاء في وفاة والدة صديقيه، بقاعة مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، في مشهد مؤثر هز الأوساط الرياضية والمجتمعية بالمحافظة.

وشهدت القاعة حالة من الصدمة والحزن بين الحاضرين فور التأكد من وفاته، بعد أن سقط الكابتن عماد مغشيًا عليه بشكل مفاجئ أثناء تقديمه واجب العزاء، ليتم نقله على الفور إلى إحدى المستشفيات القريبة، ولكن، وفقًا للتقارير الطبية الأولية، أكد الأطباء وفاته إثر أزمة قلبية مفاجئة.

عرف الراحل بمسيرته المميزة في مجال الرياضة، حيث كان له دور بارز في تطوير الأنشطة الرياضية بالمحافظة، ترأس خلالها نادي متحدي الإعاقةـ كما كان رمزًا للعطاء والعمل النقابي، حيث لم يدخر جهدًا في خدمة أعضاء نقابة المهن الرياضية والرياضيين بشكل عام.

وقد أثرت وفاته بشكل كبير في الأوساط الرياضية والاجتماعية، حيث نعاه العديد من زملائه ومحبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم العميق لرحيله المفاجئ، وأفادت مصادر مقربة من أسرة الفقيد أن مراسم الجنازة ستقام غدًا بعد صلاة الظهر بمسجد عمر بن عبد العزيز، حيث سيدفن بمقابر العائلة.

وقال الكابتن توني عثمان، رئيس نادي الشبان المسلمين ببني سويف، إن وفاة الكابتن عماد عبد الخالق ليست فقط خسارة لعائلته وأصدقائه، بل هي أيضًا خسارة كبيرة للرياضة في بني سويف، حيث كان يعتبر من الشخصيات المؤثرة التي تركت بصمة واضحة في هذا المجال، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.