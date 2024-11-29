جوميز يستعد لاستخدام الزناري في دفاع الزمالك أمام غزل المحلة بسبب إصابة المثلوثي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتوظيف مصطفى الزناري في مركز قلب الدفاع خلال مباراة الفريق أمام غزل المحلة، التي ستُقام يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

جوميز يستعد لاستخدام الزناري في دفاع الزمالك

وقد جاء قرار جوميز بترشيح الزناري للمشاركة في اللقاء تحسبًا لغياب حمزة المثلوثي بسبب إصابته الأخيرة.

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 المثلوثي كان قد تعرض للإصابة في المباراة ضد بلاك بولز الموزمبيقي بالجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكشفت الأشعة التي خضع لها المثلوثي عن عدم وجود كسور أو شروخ في عظام القفص الصدري بعد التصادم مع محمد عواد، حارس مرمى الفريق، في المباراة الأخيرة ضد المصري البورسعيدي.

رغم ذلك، فإن الألم الشديد الذي يعاني منه اللاعب نتيجة الاصطدام سيحدد إمكانية مشاركته في مباراة غزل المحلة، خاصة وأن الكدمة تسببت في آلام حادة في منطقة الصدر.

وفي سياق متصل، يستأنف الفريق تدريباته غدًا السبت على ملعب النادي، استعدادًا للمباراة المرتقبة ضد غزل المحلة في الدوري الممتاز.

 

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