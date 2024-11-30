هيئة الأرصاد الجوية ترصد أحوال طقس السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس يوم السبت الموافق 30 من شهر نوفمبر الجاري وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أحوال طقس يوم السبت المتمم لشهر نوفمبر الجاري وتكشف أحوال الطقس في بداية شهر ديسمبر المقبل.

تعرف على حالة الطقس يوم السبت

حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس يوم السبت مائل للبرودة في الصباح الباكر وشديد البرودة ليلًا على سواحل البلاد الشمالية والقاهرة الكبرى ويكون الطقس معتدل نسبيًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء كما ضربت الأمطار الغزيرة معظم أنحاء البلاد في الأيام القليلة الماضية كما تأثرت البلاد بشكل كبير بسبب المنخفض الجوي الذي كان متمركز على سواحل البحر المتوسط.

أحوال الطقس

تعرف على الظواهر الجويه في طقس يوم السبت

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن احتمالية تعرض البلاد غدًا إلي شبورة مائية كبيرة على المناطق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية في الصباح الباكر بالإضافة إلى وجود فرص سقوط الأمطار على سواحل البلاد الشمالية والوجه البحري بشكل بسيط غير مؤثر كما كانت في الأيام الماضية وشهدت البلاد في الفترة الماضية بداية من يوم الأحد الماضي انخفض شديد في درات الحارة معلنة بداية فصل الشتاء رسميًا في جمهورية مصر العربية.

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درجة الحرارة

تعرف على درجات الحرارة في القاهرة يوم السبت

• حيث تسجل القاهرة 22 درجة حرارة عظمى والصغرى فيها تكون 13 درجة مئوية.

تعرف على أحوال الطقس اليوم السبت في مرسى مطروح

• كما تسجل محافظة مرسى مطروح 21 درجة حرارة عظمى والصغرى فيها تكون 13 درجة.

تعرف على حالة الطقس في الاسكندرية اليوم السبت

• تسجل الاسكندرية درجة حرارة عظمى تساوي 22 درجة والصغرى فيها تكون 13 درجة مئوية.

تعرف على درجات الحرارة في مدن الصعيد اليوم السبت

• بالإضافة إلى تسجيل مدن الصعيد 24 درجة حرارة عظمى والصغرى فيها تكون 9 درجات.

تعرف على درجات الحرارة في محافظة أسوان اليوم السبت

• بينما تسجل محافظة أسوان 24 درجة حرارة عظمى والصغرى فيها تكون 10 درجات.